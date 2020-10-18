Son dakika haber! Mersin'de polis motosiklet tutkunlarını buluşturup, kask uyarısı yaptı - Son Dakika

MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen 'Ben de Kaskımı Takıyorum Projesi' kapsamında, kent genelindeki yaklaşık 500 motosiklet tutkunu bir araya geldi.

"Kaskınız kaskonuzdur, kaza anında sizi korur" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamındaki etkinlik, merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe 500 motosiklet tutkunu katıldı. Burada stant açan polis, kaskın olası kazalarda hayat kurtaracağına dikkat çekerek, tüm motosikletçilerin kask takması gerektiğini vurguladı. Çeşitli eğitim sohbetlerinin yapıldığı organizasyonda, Türkiye Drag Şampiyonu Caner Kit'in özel tasarlanmış motosikleti ile sergilediği hız ve lastik yakma gösterileri ilgiyle izlendi.