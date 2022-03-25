Mersin'de sahte bahis çetesine şafak operasyonu - Son Dakika

MERSİN'de, sosyal medyadan kazanılmış görünümlü, sahte kupon düzenleyenlere yönelik operasyonda, çete lideri V.T.A., Y.A.K., T.A.'nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kazanılmış görünümlü sahte kuponla dolandırıcılık yapıldığı bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket geçen ekipler, sosyal medya uygulamalarını kullanıp, bahis kuponlarında montaj yapıp kazanmış gibi göstererek 18 kişiyi dolandıran 7 şüphelinin kimliğini tespit etti. Siber polis ekipleri, Mersin, Antalya ve İstanbul'daki şüphelilerin adreslerine, şafak vakti, eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda çete lideri V.T.A., Y.A.K., T.A.'nın da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Siber polisinin inceleme ve soruşturmasında mağdurlar tarafından paraların V.T.A., Y.A.K., T.A.'ya gönderildiği ortaya çıktı. Gönderilen paraların bir kısmının hesap sahipleri tarafından şüphelilerin hesabına, bir kısmının ise başka hesaplara aktarıldığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan dolandırıcılık şüphelileri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.