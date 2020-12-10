Son dakika haber: Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı (2) - Son Dakika

Mersin 'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponları üzerinden vergi isteyerek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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