Son dakika haber: Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Mersin'de, 'sahte bahis kuponu' operasyonu: 6 gözaltı (2)
10.12.2020 19:21
Son dakika haberler: ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILARMersin'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponları üzerinden vergi isteyerek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Mersin'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponları üzerinden vergi isteyerek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülerek gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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