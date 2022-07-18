Son dakika haber! Mersin'de sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Mersin'de sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan zanlı tutuklandı

18.07.2022 17:53
Son dakika haber! Mersin'de sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilinde sahte polis kimliği ve kıyafetleri bulunan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilinde sahte polis kimliği ve kıyafetleri bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta, sahte emniyet amiri kimliği ve 2 taşıt tanıma kartı, polis yeleği, şapkası ve beresi, 10 tabanca fişeği, 2 biber gazı, cop ve 174 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü E.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mersin'de sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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