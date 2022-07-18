Araçta, sahte emniyet amiri kimliği ve 2 taşıt tanıma kartı, polis yeleği, şapkası ve beresi, 10 tabanca fişeği, 2 biber gazı, cop ve 174 cinsel içerikli hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri asayiş uygulaması sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Mersin'de sahte polis kimliği ve kıyafetleriyle yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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