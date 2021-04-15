Son dakika haberleri! Taksiyle kız kardeşine çarpan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde kullandığı taksiyle kız kardeşine kasıtlı şekilde çarpan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan, bir taksi sürücüsünün yolda yürüyen kadına çarpması ve ardından tartışma yaşanmasıyla ilgili görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kız kardeşi olduğu belirlenen C.G.D'ye kasıtlı şekilde çarpan Emircan D'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da ticari aracın sürücüsünün, hafif şekilde çarptığı genç kadını durdurmaya çalışması ve ardından tartışma yaşanması üzerine ekiplerce çalışma başlatıldığı belirtildi.

Taksi şoförünün 21 yaşındaki Emircan D, kadının ise sürücünün 17 yaşındaki kardeşi C.G.D. olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, "Her 2 şahıs da gerekli işlemler için muhafaza altına alınmış, şahıslarla yapılan ilk görüşmede C.G.D'nin evden ayrılmak istediği ancak ağabeyinin ona engel olmaya çalıştığı bilgisi alınmıştır. Mağdur şahsın şu an için herhangi bir şikayeti olmayıp gelişmelerden bilgi verilecektir." denildi.