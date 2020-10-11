Son dakika haber: Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 28 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 28 yaralı

11.10.2020 16:12
Son dakika haber: Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 28 yaralı, System.String[]

Son dakika haber: Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralıMERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Bedriye Kaya öldü, 28 işçi yaralandı.

Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 28 yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında Bedriye Kaya öldü, 28 işçi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Köserelli Mahallesi, Devrent mevkiinde meydana geldi. Ceyhan Koç yönetimindeki 81 EG 437 plakalı işçi taşıyan midibüs, iddiaya göre, fren boşalması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi. Kaza sonrasında vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada, 6'sı ağır 28 işçi yaralanırken, işçilerden Bedriye Kaya'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mersin'de tarım işçisi taşıyan midibüs devrildi 1 ölü, 28 yaralı - Son Dakika

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