MERSİN'DE TEFECİ OPERASYONU: 16 GÖZALTI

MERSİN'de, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildi. 16 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 1 kişi aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ekonomik olarak zor duruma düşen insanlara yüksek faizle para vererek kendilerine haksız kazanç sağlayan ve tefecilik yapan şahıslara yönelik harekete geçti. Çalışmalarda tanık beyanları, müşteki beyanları, diğer teknik imkanlarla yapılan uzun süren takip sonrası yapılan somut delillendirmelerde 17 şüphelinin 40 kişiyi mağdur ederek tefecilik suçunu işledikleri tespit edildi. Ekipler, şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 200 polisin katıldığı operasyonda, adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 16 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 23 tapu belgesi, 33 senet, 1 çek, 19 kimlik fotokopisi, 1 ajanda, toplam 23 bin 100 TL nakit paraya el konuldu. 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürerken, şüpheliler işlemlerinin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilecek. (DHA)