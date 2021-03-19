MERSİN Mersin'de terör operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de terör operasyonu: 14 gözaltı

MERSİN'de silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi 14 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü sempatizanlarının 21 Mart'ta kutlanacak olan nevruz öncesi eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Jandarma ekipleri, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde eylem yapacakları saptanan 14 şüpheliye yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyesi 14 şüpheli, adreslerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve döküman ele geçirildi.