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Son dakika haber... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

28.01.2022 11:29
Son dakika haber... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, YPG/PKK'nın kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı, adreslerde bulunan dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Mersin, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Mersin'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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