Mersin'de terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, YPG/PKK'nın kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı, adreslerde bulunan dijital malzeme ve dokümana el koydu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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