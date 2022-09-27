Son dakika haber | MERSİN'DE TERÖRİSTLERİN, POLİSEVİNE SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - - Son Dakika
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Son dakika haber | MERSİN'DE TERÖRİSTLERİN, POLİSEVİNE SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI -

27.09.2022 22:31

Son dakika haber... MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne teröristlerce düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in şehit edildiği saldırıda yaralanan diğer polisin tedavisine devam edildiğini açıkladı.

MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı, Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne teröristlerce düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer'in şehit edildiği saldırıda yaralanan diğer polisin tedavisine devam edildiğini açıkladı. Teröristlerden Dilşah Ercan ile henüz kimliği belirlenemeyen diğer kadın teröristin, olay yerine birlikte yürüyerek geldikleri görüntüleri de ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında, PKK'lı teröristlerce Tece Polisevi girişinde, polis kontrol noktasına 2 kadın şüpheli tarafından uzun namlulu silahlar ve patlayıcı madde içeren düzeneklerle saldırı düzenlendiği kaydedildi. Güvenlik güçleri ile yaşanan yoğun çatışmada polis memuru Sedat Gezer'in ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunun, 1 polis memurunun ise yaralandığının kaydedildiği açıklamada, "Polis memurunun tedavisinin halen devam etmektedir, yaşanan çatışma sonrası 2 kadın şüphelinin üzerlerindeki ve yanlarında getirdikleri patlayıcı madde içeren düzenekleri patlatmaları sonucunda öldü. Ölen şüphelilerin kimliklerinin tespiti çalışmaları ve terör örgütü bağlantılarının kapsamlı şekilde araştırılmasına devam etmektedir. İlk tespitlere göre ölen şüpheli kadın D.E.'nin PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu belirlenmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayın aydınlatılması, faillerin tespit ve yakalanmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

BERABER GELDİKLERİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polisevine saldırı düzenleyen teröristlerden kimliği saptanan Dilşah Ercan ile henüz kimliği belirlenemeyen diğer kadın teröristin, olay yerine birlikte yürüyerek geldikleri görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki binaların güvenlik kamerasına; teröristlerin, olaydan sonra kontrollü olarak patlatılan bombayı çöp konteynerine attıkları anlar da yansıdı.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLECEK

Öte yandan sırt çantalarında taşıdıkları bombayı patlatınca ölen Dilşah Ercan'a ait olduğu belirlenen kopuk baş ile diğer teröristin vücut parçalarının, Mersin'de yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MERSİN'DE TERÖRİSTLERİN, POLİSEVİNE SALDIRI ÖNCESİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - - Son Dakika

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