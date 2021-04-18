Akdeniz ilçesinde, topunu almak için çıktığı okulun çatısında mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri indirdi.

Alınan bilgiye göre, Nusratiye Mahallesi'ndeki Cengiz Topel İlkokulu'nun bahçesinde oyun oynayan bir grup çocuğun topu okulun çatısına kaçtı.

Çocuklardan 3'ü, topu almak için okul kantininin istinat duvarı ile pencere korkuluklarından faydalanarak çatıya çıktı.

Topu alan çocuklardan biri, çatıdan tekrar inemeyince mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, merdiven yardımıyla çocuğu bulunduğu yerden kurtardı.

Nusratiye Mahalle muhtarı Mehmet Dindar, AA muhabirine, olayın bir grup çocuğun okul bahçesinde oynadığı sırada gerçekleştiğini söyledi.

Mahsur kalan çocuğun kurtarılması için durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdiklerini aktaran Dindar, "3 çocuğumuz yaramazlık yapıp çatıya çıkmış. Bu sırada biri tekrar aşağı inemeyince mahsur kalmış. İtfaiye ekipleri okula gelip mahsur kalan çocuğumuzu kurtardı. Sağlık durumu iyi, herhangi bir sorunu yok." diye konuştu.