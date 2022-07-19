İl Emniyet Müdürlüğünden paylaşılan görüntülerde, hem araçların hem de yayaların kural ihlali yapması nedeniyle yaşanan ölümlü ve yaralamalı kazalar yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı - Son Dakika

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