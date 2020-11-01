Son dakika haber! Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Mersin'de trafik kazası: 6 yaralı
01.11.2020 09:53
Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 6 kişi yaralandı.
M.C. yönetimindeki 01 KS 467 plakalı otomobille A.Ç idaresindeki 33 HP 365 plakalı otomobil, Akşemsettin Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
A.Ç'nin kullandığı otomobil savrularak park halindeki 33 NVK 63 plakalı kamyonetle 33 PZ 578 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan araçlardaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü A.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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