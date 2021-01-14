Son dakika haber: Mersin'de tünel inşaatında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen işçiler D.A.D, M.K, F.K, O.K, M.K, K.M, H.K ve A.A, sağlık ekiplerince Aydıncık ve Silifke'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Dün gece saatlerinde Sipahili Mahallesi'nde yapımı devam eden T3 tünelinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

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