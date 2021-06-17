Son dakika haber! Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Anamur ilçesinde uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı.

Anamur ilçesinde uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede uyuşturucu temin ederek sattığı iddia edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 30 gram metamfetamin, 15 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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