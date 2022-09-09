Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 60 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 60 GÖZALTI

09.09.2022 11:35

Son dakika haberler... MERSİN'de, sokak satıcılarına yönelik İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında, 60 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de, sokak satıcılarına yönelik İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında, 60 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyonu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan sevk ve idare etti. 1500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 111 adreste arama yapıldı, 60 şüpheli ise gözaltına alındı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, helikopter ve dron ile havadan destek verildi.

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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 60 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 60 GÖZALTI - Son Dakika
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