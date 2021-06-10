Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik 7 ayrı adrese baskın yapıldı. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 86 kök Hint keneviri, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.Gözaltındaki 8 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.