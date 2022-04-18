Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama - Son Dakika

MERSİN'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize bir şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda A.V., M.C.A., A.Y., B.S., C.B., B.A., S.D., M.G., H.S., M.A. ve H.Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1554 sentetik ecza, 1 paket esrar, 2 tabanca ve tabancalara ait 24 mermi, 20 bin 885 TL para ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.S., M.A. ve H.Ö. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.