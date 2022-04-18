Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama - Son Dakika
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Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama

18.04.2022 11:30

Son dakika haber: MERSİN'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

MERSİN'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, organize bir şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda A.V., M.C.A., A.Y., B.S., C.B., B.A., S.D., M.G., H.S., M.A. ve H.Ö. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1554 sentetik ecza, 1 paket esrar, 2 tabanca ve tabancalara ait 24 mermi, 20 bin 885 TL para ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.S., M.A. ve H.Ö. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama
Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama
Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama
Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama
Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama
Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama
Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama
Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama
YORUMLAR
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Daikin, yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyor Daikin, yaşanabilir bir gelecek için çalışmaya devam ediyor Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Münir Karaloğlu, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonuna 3'ü tutuklama - Son Dakika
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