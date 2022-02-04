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Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 GÖZALTI

04.02.2022 10:31

Son dakika haberler: MERSİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik, eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında, Akdeniz İlçesinde 5 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 paket halinde 59 gram esrar, 3 sentetik ecza, 7 tabanca fişeği ve 1 kalem görünümlü silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y., M.A., E.K. ve R.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 GÖZALTI
Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 GÖZALTI
Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 GÖZALTI

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 4 GÖZALTI - Son Dakika
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