Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, ilçe merkezinde bir adreste ve bir şüpheli araçta uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler O.K ve M.Y'nin bulunduğu ikamet ile M.Ş'ye ait araçta 2 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 620 TL para ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Zanlılar gözaltına alındı.