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Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

24.12.2021 13:30
Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı oldukları öne sürülen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 1 kilo 451 gram sentetik uyuşturucu, 9,35 gram esrar, ikişer ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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