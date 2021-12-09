Son dakika haber: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik Yenice Mahallesi'nde "Güz Güneşi-33" adı verilen operasyon düzenlendi.

Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez hamile olduğu iddiasını yalanladı

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti