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Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

23.11.2021 12:50
Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bir adrese operasyon düzenledi.

B.A.K'nin gözaltına alındığı operasyonda, 156 gram bonzai ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu, Hisarcık, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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