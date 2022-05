Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı

MERSİN - Mersin'de 500 polisin katılımı ile 50 adrese düzenlenen hava destekli operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter destekli 500 polisin katılımı ile düzenlenen operasyona, özel harekat polisleri de katıldı. 2022 yılının Mersin'deki en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu ifade edilen operasyon çerçevesinde, önceden belirlenen adreslere şok baskınlar yapıldı. H.E., A.T., C.E., K.K., M.Ö., A.K., M.T., M.Ş., M.K., Y.Ö., Y.T., D.Y., A.Ö., M.Y., A.A., H.E.C., C.Ç., İ.B., M.A., H.K., F.Ö., Y.S. ve C.K adlı 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 12 kilo 340 gram uyuşturucu madde, 4 bin 671 adet uyuşturucu hap, 80 Hint keneviri, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 silah ile 25 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin aynı zamanda terör örgütlerine finansman sağladıkları kaydedilirken, operasyon çerçevesinde PKK terör örgütü şüphelisi olduğu iddiasıyla Tarsus ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.