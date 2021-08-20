Son dakika! Yangın çıkan evde hasar oluştu - Son Dakika

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Kurdali Mahallesi'nde, Nazmi A'ya ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evin salonu kullanılamaz hale geldi, diğer odalarda da hasar oluştu.

Nazmi A, AA muhabirine, psikolojik rahatsızlığı bulunan oğlu G.A'nın evini yakıp kaçtığını iddia ederek "Evden kaçıyordu. Şimdi de evi yakmış. Psikolojik sorunları var. Evde hiçbir şey kalmamış." diye konuştu.