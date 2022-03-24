Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

24.03.2022 11:12
Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah gerçekleştirilen şafak operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik bu sabah gerçekleştirilen şafak operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütü çerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan şahıslara yönelik olarak iltisaklı kurumlarla kurulan koordine neticesinde, 11'i il merkezinde, 2'si Anamur ve 1'i Tarsus ilçesinde olmak üzere 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda A.A, M.Y, M.O, A.B, İ.Y.H, M.O, A.M, B.S, M.E, A.F, A.S, N.A.T ve İ.A. gözaltına alınırken, M.M adlı şüphelinin firari olarak arandığı bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyallere el konulduğu, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - MERSİN

Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

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Terörle Mücadele, Mersin, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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