Son dakika haber: Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

03.07.2022 10:17
Son dakika haber: Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ve Toroslar ilçelerinde sosyal medya platformları üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıkça salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalanmıştı. Adreslerde haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira, dijital doküman ve materyal ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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