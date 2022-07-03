İl Jandarma Komutanlığınca, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde vatandaşların sosyal medya hesaplarına virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 30 Haziran'da düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalanmıştı. Adreslerde haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira, dijital doküman ve materyal ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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