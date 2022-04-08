Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün cezaevinde bulunan üst düzey yöneticilerinin ailelerine maddi destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında 1 ABD vatandaşının da bulunduğu 12 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, biri ABD uyruklu 12 şüphelinin, cezaevinde bulunan üst düzey FETÖ yöneticilerinin ailelerine maddi yardımda bulundukları belirlendi. Yaklaşık 2 yıl süren teknik ve fiziki çalışmalarda, ABD vatandaşı M.M.A'nın İstanbul'da ikamet ettiği, tutuklu bulunan FETÖ/PDY örgüt üyelerinin sözde mağdur ailelerine verilmek üzere yüklü miktarda para dağıttığı ve bu paraların bir kısmının ise EFT işlemi yoluyla Amerika'dan bizzat hesabından yönlendirdiği tespit edildi. Talimatın ise Avrupa ve ABD'de yaşayan ve Türkiye'den firar etmiş örgüt mensuplarınca verildiği anlaşıldı.

Ayrıca edinilen istihbarı bilgiye göre, ABD vatandaşından paraları alan M.Ş. adlı şüphelinin, İstanbul-Mersin arası araçla yola çıkarak güzergahta bulunan illerdeki örgüt üyelerine 200 bin dolar civarında para dağıttığı, bu paraların talimat üzerine belirlenen bir noktaya bırakıldığı ve paraları alanla-verenin birbirini görmediği belirlendi. Bu sayede FETÖ terör örgütü kadrolarının diri tutularak örgüt üyelerinde muhtemel bir çözülmenin engellenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Mersin merkezli Balıkesir ve İstanbul'daki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet 1 dolar, Bank Asya dahil olmak üzere çok sayıda banka kartları ve dekontlar, elle yazılı doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında ABD vatandaşı M.M.A'nın da bulunduğu F.T., H.T., H.Ç., L.C., M.Ö. ve M.M.Ş. 'adli kontrol'le serbest bırakılırken, M.Ş., İ.A., O.A.G., V.K. ve B.U.K. tutuklandı. - MERSİN