Son dakika haber | MERSİN'DEKİ POLİSEVİ SALDIRISIYLA İLGİLİ YAKALANAN 22 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haber | MERSİN'DEKİ POLİSEVİ SALDIRISIYLA İLGİLİ YAKALANAN 22 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

01.10.2022 10:21

Edinilen son dakika haberine göre MERSİN'de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı.

MERSİN'de polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden biri tutuklandı.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine, 26 Eylül günü saat 23.00 sıralarında PKK'lı 2 kadın terörist, saldırı düzenledi. Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açtı. Polislerin karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada polis memuru Sedat Gezer, teröristlerden birini vurarak yaraladı. Biri yaralı, 2 terörist, kaçamayacaklarını anlayınca sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattı. Güvenlik güçlerinin polisevi çevresindeki incelemesinde, başka bomba düzeneği ise uzman polisler tarafından imha edildi.

Saldırıda yaralanan polis memuru Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Polis memuru Abdulkadir Öztürk ile çatışma sırasında balkonda yaralanan bir kadının tedavisi sürüyor. Patlama sırasında yüksekten düşen 2 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından teyakkuza geçen Mersin polisi, kimliği tespit edilen teröristlerden 'Zozan Tolan' kod adlı Dilşah Ercan isimli PKK'lı ile bağlantılı olduğu öne sürülen çok sayıda kişiyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise savcılıktaki ifade emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | MERSİN'DEKİ POLİSEVİ SALDIRISIYLA İLGİLİ YAKALANAN 22 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | MERSİN'DEKİ POLİSEVİ SALDIRISIYLA İLGİLİ YAKALANAN 22 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI - Son Dakika
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