Son dakika haberi! Şehitlikte hüzünlü Ramazan Bayramı arifesi - Şehit oğlunun mezarını görüntülü arama ile gören anne - Son Dakika

Mersin'de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde yakınlarının kabirlerinde dualar okudu.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki "tam kapanma"dan muaf tutulan aileler, erken saatlerden itibaren Toroslar ilçesi Şehir Mezarlığındaki şehitliğe geldi.

Önce evlatlarının kabirlerini ziyaret eden, sonrasında da diğer şehit aileleriyle bayramlaşan vatandaşlar, çiçeklerini tazeledikleri mezarları suladı, Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.

Oğlunun mezarına gelemeyince görüntülü görüşme yaptı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tatbikatta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 24 Ağustos 2020'de şehit düşen piyade sözleşmeli er Mesut Yıldırım'ın Adana'da yaşayan annesi Eşe Silbıyık, Kovid-19 nedeniyle mezara gelemeyince, kabrin bakımını oğlu Veli Can Yıldırım üstlendi.

Yıldırım, annesini cep telefonuyla görüntülü arayarak, çiçekleri suladığı anları gösterdi. Görüşmede mezardaki her detayı soran şehit annesi, bayram arifesinde oğlunun kabrini görme imkanı buldu.

Anne Silbıyık, cep telefonu ekranından açıklama yaptığı AA muhabirine, "Onsuz bayramın tadı yok. Böyle uzaktan uzağa görüyorum. Gelemedim mesafeler yüzünden. İlk kez bayramı onsuz geçiriyorum. Hep içimiz buruk, bir şeyler eksik. Evlatsız bayram nasıl geçebilir ki." dedi.

Tunceli'de 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in annesi Sebahat Türkel de hem oğlu hem İsrail'in saldırısı altında olan Filistinliler için dua ettiğini belirterek, "Ne mutlu ki bize şehit annesiyim. Bütün şehitler hürmetine Rabb'ime yalvarıyorum. Kudüs kurtulsun, Allah'ım yardımcı olsun, bütün İslam alemi birlik olup onlara yardımcı olalım. Duamızla, elimizle, bedenimizle yardımcı olalım." ifadelerini kullandı.