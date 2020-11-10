Son dakika haber... Mersin ESOB Başkanı Dinçer, Bakan Elvan'ı kutladı - Son Dakika

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ı kutlayarak başarı dileklerini iletti.

Başkan Dinçer, yaptığı yazılı açıklama ile Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığına atanma kararını, esnaf sanatkar teşkilatı olarak sevinç ve memnuniyetle karşıladıkların ifade etti.

Dinçer, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın geçmiş dönem bakanlıkları döneminde de ülke sorunları olduğu kadar esnaf sanatkar teşkilatının sorun ve beklentilerine de son derece yakın, duyarlı ve çözüm odaklı olduğuna vurgu yaptı.

Dinçer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, esnaf ve sanatkar dostu, yüreği vatan ve hizmet aşkı ile dolu Mersin Milletvekilimiz Lütfi Elvan, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmıştır. Lütfi Elvan Bakanımızın, ülkemizin büyümesi, istihdam ve yatırımların arttırılması, milli gelirimizin yükseltilmesi, pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımıza doğrudan gelir desteğinin sağlanması konusunda önemli kararlara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'ı tebrik ediyor, kendisine başarılar diliyorum. Tüm ülkemize, milletimize ve esnaf sanatkarlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - MERSİN