Son dakika haberleri... MERSİN MERKEZLİ 3 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MERSİN MERKEZLİ 3 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA

11.04.2022 11:22

Son dakika haberleri... MERSİN merkezli Artvin ve Osmaniye'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

MERSİN merkezli Artvin ve Osmaniye'de, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin eden kişileri tespit etmek için harekete geçti. Şüphelilerin belirlenmesinin ardından 130 personelin katılımıyla Mersin, Artvin ve Osmaniye'de 13 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda fuhşa sürüklendiği tespit edilen yabancı uyruklu 5 kadın da kurtarılıp, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Son dakika haberleri... MERSİN MERKEZLİ 3 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... MERSİN MERKEZLİ 3 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri... MERSİN MERKEZLİ 3 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA

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Son dakika haber! Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama Son dakika haber! Mersin merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu: 8 tutuklama Mersin merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı Mersin merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MERSİN MERKEZLİ 3 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MERSİN MERKEZLİ 3 İLDEKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 8 TUTUKLAMA - Son Dakika
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