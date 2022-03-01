Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

01.03.2022 08:54

Son dakika habere göre Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındıMERSİN Mersin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında görevde olan rütbeli askerlerin de bulunduğu 33...

Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

MERSİN Mersin merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında görevde olan rütbeli askerlerin de bulunduğu 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün 'mahrem' yapılanması tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan 30'u asker 33 kişinin olduğunu tespit etti. Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Mersin merkezli Ankara, Tokat, Şanlıurfa, Bolu ve Karaman'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aralarında 19'u görevde olan çeşitli rütbelerdeki askerler ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı

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Son dakika haberi... Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı Son dakika haberi... Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı Son dakika haberi: Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 zanlı itirafçı oldu Son dakika haberi: Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 13 zanlı itirafçı oldu

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Mersin merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu... 33 şüphelinin adresinde arama yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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