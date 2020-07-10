Son dakika haber! Mersin merkezli "sahte bahis kuponu" operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber! Mersin merkezli "sahte bahis kuponu" operasyonunda 8 tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturmayı genişletti.

Soruşturma kapsamında bir şüpheli daha gözaltına alınarak, gözaltı sayısı 11 oldu.

Emniyetteki sorgusunun ardından bir şüpheli serbest bırakıldı, 10 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada ekipler, şüphelilerin ifadesinin ardından suç örgütü lideri olduğu ve yurt dışında bulunduğu belirlenen B.İ'nin de aralarında yer aldığı 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir müştekinin sosyal medyada iletişim kurduğu kişiler tarafından kazanılmış görünümlü bahis kuponu yöntemiyle dolandırıldığı ve şüphelilerin kazanç vergisi adı altında müştekinin 175 bin lirasını aldığını belirlemişti.

Ekipler, Mersin, Gaziantep, Bitlis ve Çanakkale'de düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 10:51 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Mersin merkezli 'sahte bahis kuponu' operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 Paris'teki kadavra bağış merkezinde sıçanlar yerlere atılmış cansız bedenleri kemiriyor 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:21 Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Cruzeiro Başkanı, Brezilyalı genç yetenek Jadsom'un transferi için Fenerbahçe'den randevu aldı
17:00
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Danıştay'ın müze kararını iptal etmesiyle Ayasofya önünde "Ya Allah Bismillah Allahu Ekber" sesleri yükseldi
16:21
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, çakarlı araçla emniyet şeridini ihlal etti
15:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:10:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Mersin merkezli "sahte bahis kuponu" operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]