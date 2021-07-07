Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ileri sürülen Suriyeli 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, 3 zanlıyı adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ele geçirildi.
Kaynak: AA
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