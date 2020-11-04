Son dakika haber! Mersin polisi lösemili çocukları mutlu etti - Son Dakika

Mersin polisi, lösemili çocukları ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Lösemili Çocuklar Haftasında örnek bir davranışa imza attı. Polisler, İl Göç İdaresi personeli ile birlikte kentte bulunan Türk ve yabancı uyruklu lösemili çocukları ziyaret ederek, hijyen kiti, maske, balon, gıda paketi ve çeşitli hediyeler verdi.

Polisleri karşısında gören çocukların mutlulukları gözlerinden okunurken, güzel bir zaman geçirdiler. - MERSİN