Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni eğitim öğrenim sezonu için kente gelen öğrencileri otogarda karşılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kent otogarı, üniversite ve tren garında kurdukları stantlarda eğitimlerini almak için kente gelen öğrencileri karşılıyor.

Ekipler, stantlarda, terör örgütlerinin her türlü zararlı faaliyetlerinden uzak tutulması, sosyal ihtiyaçlarının terör örgütleri tarafından istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla öğrencilere bilgilendirme çalışması yaptı.

Polis, ayrıca kente yeni gelen öğrenci ve velilere ikramda bulunuldu, broşür, not defteri ve kalem hediye etti.