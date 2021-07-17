Son dakika haber... "Mersin ve Hatay'daki yangınlar kontrol altına alındı" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin ve Hatay'da 3 gündür devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Mersin'de bin 500 dekar alanda yangının etkili olduğunu söyleyen Pakdemirli, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi ile Hatay'da devam eden orman yangınları, 3 günlük müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangınlarla ilgili Mersin'in Aydıncık ilçesinde açıklama yapan Bakan Bekir Pakdemirli, 15 Temmuz Perşembe günü sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangının başladığını belirterek, "50 saattir yangın devam ediyor. Bu yangına 3 uçak, 21 helikopter, 165 arazöz, 20 iş makinesi, 21 su nakil aracı ve diğer kurumlarla beraber 850 personel müdahalemiz devam ediyor. Hava araçlarımız şu ana kadar 7 bin ton su attı. Kara araçlarımızla da 50 tonun üzerinde yani toplamda 57 bin ton civarında su atmış olduk. Penbecik Mahallemizde 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık. Can ve mal kaybı şu anda yok. Tabi ki bazı ufak tefek hasarlar var. İlk belirlemelere göre 1 metruk evde hasar var. 1 konut az hasarlı, 2 konutta da ağır hasarlar ile bazı seralarda hasar tespitlerimiz var. Tarım arazilerimizdeki hasarlarla ilgili tespit çalışmaları da önümüzdeki günlerde başlayacak. Yaklaşık bin 500 hektar alan bu yangından etkilendi" dedi.

"4 kişi gözaltına alındı"

Yangının kaynağının enerji nakil hattından olduğunun belirlendiğin kaydeden Pakdemirli, "Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaları devam ediyor. Hatay'da çıkan yangında 39 saattir devam ediyor. 1 uçak, 4 helikopter, 64 arazöz, 12 iş makinesi ve 140 personelle bu yangına da müdahale sürüyor. Bu yangında yaklaşık 200 hektar etkilendi. Tabi ki Hatay özelinde özellikle yolların olmaması, arazinin sarp olması, her 2 yangın özelinde de sıcaklığın yüksek, nemin düşük, rüzgarın yüksek olması negatif olarak yangınların seyrini etkiledi. Hatay'da can ve mal kaybımız yok. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de güvenlik güçlerimizin araştırması devam ediyor. Orman yangınlarının söndürülmesi için devletimiz hiçbir masraftan kaçınmayarak gereğini yapıyor. Tek bir ağaca dahil biz paha biçilemeyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Anayasanın 169. maddesine göre ormanlık alanlarla ilgili buralar yansa dahi buralarla ilgili farklı bir plan yapılması söz konusu olmaz. Yani özetle buralarda ne otel ne han ne hamam ne kervansaray yapılır ne de buralar imara açılır. Buralara ilk müsait ekim zamanında yeniden ağaçlandırılacaktır. Bakanlığımızca ormanlık alanlarda belirlenen piknik alanları dışında ateş yakmayarak, tarla ve bahçe temizliği ile hasat sonunda anızları yakmayarak ormanlarımızın korunmasına büyük katkı sağlamış oluruz" şeklinde konuştu.

"Mersin ve Hatay'daki yangın kontrol altına alındı"

Yangınlarda artık İnsansız Hava Araçlarını (İHA) kullandıklarını vurgulayan Pakdemirli, "İHA'lar hem yangının yönetimi hem yangının tespiti açısından son derece önemli. Ancak yangın tespitlerinde halen vatandaşlarımızın bizlere arayarak bu konuda duyarlılık göstermeleri son derece önemli. Bu anlamda Alo 177'nin kullanımını son derece önemsiyoruz. Şükürler olsun ki hem Mersin'deki hem Hatay'daki yangınlarımız kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sahada tek bir kıvılcım kalmayana kadar devam edecek. Yangınlarımızın kontrol altına alındığını, yangın odaklarının hepsinin çevrildiğini, yangının artık büyüme ihtimalinin çok nadir durumlar dışında kalmadığını söylemek istiyorum. İHA'lardan gelen görüntülere göre Hatay'da sıcak hiçbir nokta yok, yani burada ciddi bir başarı sağladık. Mersin'deki sıcak noktaların tespitini de yaparak, yer ekiplerine bunu ilettik. Bu 50 saatlik süre içinde sadece Mersin ve Hatay değil 32 orman ile 25'de kırsal yangınla mücadele etmek kaydıyla toplamda 57 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan gönül ister ki bir tek ağacımızı kaybetmeyelim. Ağaçların ötesinde tabii ki yaban hayatla ilgili de zaman zaman kayıplar yaşayabiliyoruz. Yaban hayatın kayıplarından dolayı da son derece üzgünüz" ifadelerine kullandı.