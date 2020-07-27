Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok, elde ettikleri şampiyonlukla kulübün hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen tören ile kupayı kaldırdı. Törenin ardından Başakşehir kalecisi Mert Günok basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, zor bir sezonu geride bıraktıklarının altını çizerek, "Yorucu bir sezonu şampiyonlukla kapatmak her oyuncunun hayali. Biz de bu hayali gerçekleştirdik. Kulübün hayalini gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyorum. Salgın sürecinden dolayı ara olmuştu. Salgından sonra en iyi çıkan takım biz olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. Hak edilmiş bir şampiyonluk var. Terimizin son damlasına kadar mücadele ettik" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da çeyrek final istiyoruz"

Milli eldiven, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos'ta Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacaklarını aktararak, "Sezon daha bitmedi. İki gün izin yapıp Kopenhag maçına hazırlanacağız. Kopenhag'a karşı ilk maçı 1-0 kazandığımız için avantajımız var. Bunu kullanıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL