Son dakika haber: Merzifon'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Mahsen Mahallesi Moral Sokak'ta Barış Çakar'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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