Son dakika haber: Merzifon'da bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsen Mahallesi Moral Sokak'ta Barış Çakar'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üniversiteli Eda'yı yaşamdan koparan kaza göz göre göre gelmiş: "Bana bir şey olmaz" dediler