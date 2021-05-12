Son dakika haber: Merzifon'da ocağın üstündeki unutulan tencere yangın çıkardı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki bir evde, yanan ocağın üstünde unutulan tencere yangına neden oldu.

İlçeye bağlı Muşruf köyünde Kenan Yıldırım'a ait müstakil evde yangın çıktı. Dumanları gören komşuların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evde maddi hasar oluşurken, yangının ocağın üzerinde unutulan yağ dolu tencerenin alev almasından kaynaklandığı belirtildi.