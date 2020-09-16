Son dakika haber: Mescid-i Aksa Kovid-19 nedeniyle yeniden ibadete kapatılıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Mescid-i Aksa Kovid-19 nedeniyle yeniden ibadete kapatılıyor

Son dakika gelişmesine göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artışı nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararı aldı.

Son dakika haber: Mescid-i Aksa Kovid-19 nedeniyle yeniden ibadete kapatılıyor, System.String[]

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artışı nedeniyle 3 haftalığına ibadete kapatılması kararı aldı.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi Üyesi Hatem Abdulkadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konsey, yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 salgını nedeniyle Harem-i Şerif'in 3 haftalığına ibadete ve ziyarete kapatılması kararı aldı." dedi.

Abdulkadir, kararın 18 Eylül Cuma günü kılınacak olan cuma namazından sonra yürürlüğe gireceğine vurgu yaparak, söz konusu kararın sağlık kurumları ve uzmanların talimatları doğrultusunda alındığına dikkati çekti.

Harem-i Şerif'in bu süreçte sadece vakıf görevlilerine açık kalacağını belirten Abdulkadir, aynı şekilde ezanın okunacağı ve sadece görevlilerinin katılımıyla Mescid-i Aksa'da vakit namazlarının eda edileceğini kaydetti.

Abdulkadir, Mescid-i Aksa'nın fanatik Yahudilere ve gayrimüslim ziyaretçilere de kapalı olacağını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle ilk olarak 17 Mart'ta kapalı alanları, 22 Mart'ta da tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa, salgının dozunun düşmesiyle beraber 30 Mayıs'ta yeniden ibadete açılmıştı.

- Filistin ile İsrail'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor. İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 500'ü geçti.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 42 bin 862'ye ulaştı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak, halkın 500 metreden fazla evlerinden uzaklaşması yasaklandı.

Doğu Kudüs, Kudüs, Ürdün, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Mescid-i Aksa Kovid-19 nedeniyle yeniden ibadete kapatılıyor - Son Dakika

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