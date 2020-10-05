Son dakika... Adıyaman'da meslek liselerinde yüz yüze eğitim başladı - Son Dakika

Adıyaman'da meslek liselerinde uygumalı derslerde yüz yüze eğitim başladı.
Kentteki Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlerin okula girmeden ateş ölçümleri yapıldı.
Sosyal mesafeye dikkat edilen okul bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler derslerini işlemek üzere sınıflara giriş yaptı.
Öğrenciler okulu özlediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:44 - Kaynak: AA
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