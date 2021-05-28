Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan meslektaşı 26 yaşındaki Kaan Erol'u, defalarca bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık doktor Yavuz Sümter'in yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Yavuz Sümter tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müştekiler Nilay Erol, Metin Erol ile Sağlık Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, maktul ile sanığın ortak tanıdığı doktor Muhammed Bilal Kürk, tanık olarak dinlenildi.

Beyanın alınmasının ardından sanık Yavuz Sümter, tanığa sorular yöneltti. Mahkeme başkanı, sorularının yönlendirici olduğunu ve yorumda bulunduğunu belirterek, sanığı uyardı.

Uyarılara rağmen bu eylemine devam eden sanığa, müdahil avukatları da tepki gösterdi. Bunun üzerine sanık bağırarak önündeki masaya vurmaya başlayınca SEGBİS bağlantısı kapatıldı.

Sanık avukatının, müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığını belirterek, yeniden SEGBİS bağlantısı yapılması talebi mahkeme tarafından, duruşma düzeninin bozulduğu gerekçesiyle reddedildi.

Duruşmada, tanığın ifadesine karşı avukatların beyanları alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın önceden belirlenen tarihte Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesine sevk edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öldürülen doktorun babasından açıklama

Maktul Kaan Erol'un ailesi ve avukatları, duruşma sonrası adliyenin önünde basın açıklaması yaptı.

Maktulün babası Metin Erol, oğlunun, görev yaptığı hastanede nöbetteyken uğradığı saldırı sonucu vahşice katledilerek şehit edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Karşımızdaki katil halen inkar edip, tanıklar üzerinde baskı kurarak, ağzından salyalar çıkararak, masalara vurarak herkesi suçluyor. Adalete güveniyoruz. Pırıl pırıl bir Türk gencini, bir Türk doktorunu katletmesinin kanı yerde kalmayacaktır. Bizim her duruşmaya gelip gitmemiz acımızın büyümesine neden oluyor. O korkunç insanın suratını görmek, sesini duymak bizim için çok büyük bir acı. Tüm sağlık camiası için de korkunç bir kara leke bu. Kaan Erol herkes tarafından çok sevilen bir doktordu. İnşallah sonunda bu canavar gereken cezayı alacaktır."

Ailenin avukatlarından Aydın Egemen, sanığın doktorluk mesleğinin inceliklerini kullanarak cinayeti işlediğini aktararak, "75-100 bıçak darbesi var. Sanık tıp fakültesinde öğrendiği iç organların yeri, hangi sinir nereden geçiyor gibi incelikleri kullanarak işlemiştir bu cinayeti. Bu acı bitecek. Sanırım bir sonraki duruşma karar duruşması olacaktır." dedi.

Baba Erol'un, avukat Egemen'in konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, anne Nilay Erol da adalete güvendiklerini söyledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yavuz Sümter'in 11 Ekim 2019'da, önceden temin ettiği bir bıçakla Kaan Erol'u 75 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyor.

İddianamede, sanık Sümter'in "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.