Son dakika haber | Meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu FETÖ şüphelileri, adliyede

Son dakika habere göre SAMSUN'da polis ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

SAMSUN'da polis ekiplerince yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, İstanbul SGK'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç edilen vergi müfettiş yardımcısı, polis memuru, ebe ve örgüte bağlı kurumlarda çalışan 9 şüpheli hakkında soruşturma yürüttü. Düzenlenen eşzamanlı operasyonla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden daha önce işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 3 kişiden 1'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise, bugün adliyeye sevk edildi.



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