Üye Girişi
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi - Son Dakika

Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi

07.01.2022 14:26
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi

Son dakika haber... ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın dün görülen...

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılandığı davanın dün görülen duruşmasına devam edildi. Beraat talebinde bulunan polis İlhami Çalı, savunmasında "Tek görevimiz kamu düzenini ve devlet büyüğünü korumaktı" dedi. Sanık polis Bayram Ali Kaş ise Lokumcu'nun hastanede olduğu yönündeki anons sonrası alanda gaz kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011'de Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 28 Haziran 2021'de verilen görevsizlik kararı sonrası 20 Aralık 2021'de, Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü. Dün ve bugün görülen duruşma öncesinde ise adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmaya Metin Lokumcu'nun yakınları ile sanık ve şikayetçi avukatları katıldı.

2 SANIK POLİS DURUŞMAYA KATILMADIHaklarında 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanıklardan Bayram Ali Kaş, Mehmet Seyfettin Uzun, İlhami Çalı, Haktan Yakıcı, Fatih Ünlü, Erol Darcan, Tayfun Vardarlı, Taner Ballı, Sinan Eyyupoğlu, Saim Baktimur ve Recep Aydın duruşmada hazır bulundu. Diğer sanıklar Muhsin Armağan ve Muhammet Ulaşlı ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.'TEK GÖREVİMİZ DEVLET BÜYÜĞÜNÜ KORUMAKTI'Dünkü duruşmada olay anına ait videoları seyreden polislere, bugün çekilen fotoğraf kareleri de gösterildi. Duruşmada savunma veren polis İlhami Çalı, bahse konu fotoğraflarda bulunmadığını belirterek, beraatını talep etti. Çalı, savunmasında "Tek görevimiz; kamu düzenini ve devlet büyüğünü korumaktı. Kars çevik kuvvette görev yapıyorduk, miting için Hopa'ya gittik. Olay yeri ile bulunduğumuz yerler tamamen farklı yerleridir" dedi.'LOKUMCU HASTANEDEYKEN GAZ KULLANDIM'Tutuksuz sanıklardan polis Bayram Ali Kaş, savunmasında alanda Metin Lokumcu'nun hastanede olduğu yönde yapılan anonslar sonrasında gaz kullandığını anlatarak "Görev için Bayburt'tan Hopa'ya geldik. Olanları karşı taraftan görüyorduk. 'Metin Lokumcu hastanede' şeklinde anons yaptılar, ortalık iyice karıştı. Ben de bu esnada gaz kullandım. Alanda karşı tarafın taşlı sopalı saldırıları devam ettiği için kolumdan ve bacağımdan yaralandım. Geri çekilmek durumunda kaldım. İlk görev alanına geri döndüm. Daha sonra da hastaneye tedavi için götürüldüm. Davadan beraatımı istiyorum" diye konuştu.'GAZI BAŞKA BİR ARKADAŞIMA DEVRETTİM'

Sanık polis Mehmet Seyfettin Uzun da savunmasında, sadece görev belgesinde 'gazcı' olarak gözüktüğünü, yaşananlarda gaz kullanmadığını ifade ederek, beraat talebinde bulundu. Olay tarihinde Erzurum Çevik Kuvvet'te görevli olduğunu belirten Uzun "İnşaat alanında pankartların kaldırılmasıyla ilgili alana sevk edildim. Burada yaralandığım için gaz, başka bir arkadaşıma devrettim. Gaz kullanmadım. Sadece görev belgesinde gazcı olarak gözüküyordum. Bağlı bulunduğumuz timde sevk ve idare talimatlarını amirimiz Erol Darcan veriyordu. Görev bilinci ile yaralandığım halde görevime devam ettim. Birçok çalışma arkadaşım da yaralı olduğu halde görevine devam ediyordu. Alanda gaz kullanmadım. Daha sonra elimdeki gaz tüfeğini talimat doğrultusunda arkadaşım Taner Ballı'ya teslim edip, göreve tim memuru olarak devam ettim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Taraf avukatların beyanlarıyla süren duruşmaya ara verildi.


- Trabzon
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi
Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi
YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Metin Lokumcu, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi - Son Dakika


Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz! Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!         
14:36
Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu... Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...         
14:31
Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu         
14:23
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:36 Dünyanın en ilginç yatak odası kazaları! Okuyunca çok güleceksiniz!
14:30 Meral Akşener'den ''Ekrem İmamoğlu'' tepkisi: O ele öyle bir şamar gitti ki... Çaat diye sesi duyuldu...
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:22 Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:44:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Metin Lokumcu davasında polislerden beraat talebi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement