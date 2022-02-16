Üye Girişi
Metin Oktay Tesisleri'nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi - Son Dakika

Metin Oktay Tesisleri'nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi

16.02.2022 17:00

Metin Oktay Tesisleri'nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi Aracın altında kalan yaralı işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı Bakırköy'deki Metin Oktay Tesisleri'nde saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi.

Metin Oktay Tesisleri'nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi

Aracın altında kalan yaralı işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Bakırköy'deki Metin Oktay Tesisleri'nde saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi. Traktörün altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçi, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Metin Oktay Tesisleri'nde saat 15.00 sıralarında merkezden geldi. Edinilen bilgiye göre, tesis çalışanı Hüseyin Aygün, saha çevresinde traktör kullanarak çalışma yapıyordu. Bu sırada traktör zeminin kaygan olması sonucu devrildi. Hüseyin Aygün de traktör altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Aygün, hastaneye kaldırıldı. Akgün'ün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Metin Oktay Tesisleri'nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi
Metin Oktay Tesisleri'nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi
Metin Oktay Tesisleri'nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi

YORUMLAR
500

Hüseyin Aygün, Metin Oktay, İtfaiye, Traktör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metin Oktay Tesisleri'nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:03 Çinli bilim insanlarından şaşırtan gelişme:160 milyon yıllık dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili bulundu
18:01 Rıdvan Dilmen'in programı neden ekranlarda yok? Görüştüğü yeni kanal çok şaşırtacak
17:53 Savaşın ayak sesleri Abramovich'in servetini sıfırladı! Bir günde buhar olan para şaşkınlık yarattı
17:52 Ailesi "Akıl sağlığı yerinde değil" demişti! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren caninin cezai ehliyeti tam çıktı
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 18:24:01. #1.13#
SON DAKİKA: Metin Oktay Tesisleri'nde korkutan kaza: Saha çevresinde çalışma yapan traktör devrildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement