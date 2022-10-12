Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Terzialiler Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan dairede M.G.K. isimli genç kız henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Başını yere çarpan genç kız ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan genç kız, Muğla merkezde bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan talihsiz kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BETON ZEMİNE ÇAKILDI

Genç kızın düşme anını çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. M.G.K.'nın kaldırımda bulunan şahsın hemen yanına düşme anları kameralara yansıdı. Görüntülerde panikle şoka giren kadının başını ellerinin arasına alıp sağa sola koşuşturması yer aldı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.