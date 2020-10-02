Son dakika haber! Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada

Son dakika haberi: Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada -Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası Arkadaş grubuyla Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsteki bir şahıs, kız arkadaşıma "yan baktın" dediği yabancı uyruklu şahıslarla tekme ve yumruklarla kavga etti.

Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada

-Metrobüs durağında "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgası

İSTANBUL - Arkadaş grubuyla Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüsteki bir şahıs, kız arkadaşıma "yan baktın" dediği yabancı uyruklu şahıslarla tekme ve yumruklarla kavga etti. İstasyonda yaşanan meydan kavgasında öfkeden adeta çılgına dönen grubun metrobüse de yumruk ile tekmelerle saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar metrobüs durağında meydana geldi. Beylikdüzü istikametine seyreden kalabalık olduğu görülen metrobüste bir arkadaş grubu, akşam saatlerinde evlerine doğru yolculuk etmeye başladı.

Sevgilisine bakan şahsa saldırdı

O esnada gruptaki bir şahsın kız arkadaşına, metrobüsteki yabancı uyruklu şahıslar iddiaya göre yan baktı. Bu duruma sinirlenen şahıs ile yan bakan şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı Avcılar istasyonunda durdurarak kapıları açtı. Tartışan şahıslar araçtan inerek birbirine tekme ve yumruklarla vurmaya başladı. Vatandaşların gözü önünde yaşanan meydan kavgasında, yabancı uyruklu olan bir şahıs vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı.

Metrobüse tekme ve yumruk attılar

Ancak öfkeden deliye dönen şahıslar bu kez de metrobüse tekme ve yumruk atarak kapıyı açtırmak istedi. Kapının açılmasıyla saldırgan şahıslar, içeriye girerek diğer yabancı uyruklu şahıslara saldırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından bir türlü zapt edilemeyen şahıslar, güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle istasyondan uzaklaştırıldı. Kavga esnasında korona virüs salgınına rağmen bazı vatandaşların maskeyi çıkarttığı ve sosyal mesafeye uymadığı görüldü. Kavga ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber! Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada
Son dakika haber! Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada
Son dakika haber! Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada
Son dakika haber! Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada

Beylikdüzü, Metrobüs, kavga, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Metrobüs durağında meydan kavgası kamerada - Son Dakika

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