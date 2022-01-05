Son dakika haber! Metrobüste yangın paniği - Son Dakika

Metrobüste yangın paniği

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylükdüzü'nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark ederek yolcuları indiren sürücü, aracı güvenli bölgeye çekti. İhbar üzerine olay yerine yardım ekipleri geldi. Metrobüsten dumanlar çıktığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan metrobüsün motor kısmında çıkan yangının söndürüldüğü öğrenildi.